Florian Silbereisen: „Fernweh wie noch nie“

Florian Silbereisen feiert Jubiläum. Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2 und ZDF) ist es genau ein Jahr her, dass er zum ersten Mal als „Traumschiff“-Kapitän zu sehen war. Zur Feier des Tages steuert der Schlager-Star den Dampfer nach Südafrika. „Es ist für mich immer etwas Besonderes, für das Traumschiff in die Kapitänsuniform zu schlüpfen. Es fühlt sich gut an und es macht mir viel Spaß“, sagt Silbereisen im Interview der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr hatte er „Fernweh wie noch nie.“