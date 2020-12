Mobilfunk-Mast abgeschaltet, Gemeinde ohne Netz

Bürgermeister: A1 wusste von dem Problem

Auf diese Stellungnahme hat am Montagabend auch Bürgermeister Pichler via Aussendung reagiert. „Wir bedauern, dass sich bislang kein Vertreter von A1 bei uns gemeldet hat, um die Sache zu besprechen und an einer Lösung zu arbeiten“, heißt es darin. A1 habe seit eineinhalb Jahren gewusst, dass an dem Standort keine Vertragsverlängerung möglich sei, und habe nichts gegen das Problem unternommen. „Dass sie alles unternommen haben, um zu einer raschen Lösung zu kommen, ist gelinde gesagt leicht übertrieben. Hätten sie das getan, hätten wir nicht genau jetzt dieses A1-Schlamassel im Stanzertal beinander“, so Pichler.