Entschuldigung in Song ++ Geschenke von der WKÖ

Eminem zeigt sich am Cover von seinem neuen Album ganz seriös, in Anzug mit Krawatte und Hut. Und: Er entschuldigt sich in einem seiner Songs bei Rihanna. Außerdem: Weihnachtsgeschenke von der „Krone“ und WKÖ. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Jakob Glanzner.