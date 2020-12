Sturm-Welle rollt! „Dieser Lauf ist kein Zufall“

Sollte der LASK Sonntag von der Austria ein Veilchen verpasst bekommen, ja dann würde Sturm sogar als erster Salzburg-Jäger in die Winterpause gehen! Aber man will ja keine Raupe Nimmersatt sein, die Schwarzen legten ohnehin einen Überdrüber-Herbst hin. Mit imposanten 24 Punkten nach dem 3:0 gegen St. Pölten beim Saisonkehraus geht’s bis 4. Jänner in den kurzen Urlaub. Es war der fünfte Liga-Dreier am Stück!