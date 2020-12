Slowenien: Gesundheitsminister trat zurück

Slowenien ist inmitten der Corona-Pandemie, die unser Nachbarland nach wie vor fest in Griff hat, der Gesundheitsminister abhandengekommen. Tomaz Gantar trat am Freitag von seinem Amt zurück, nachdem seine Pensionistenpartei (DeSUS) am Donnerstag die Regierung von Ministerpräsident Janez Jansa verlassen hat. Gantars Aufgaben werde der Premier vorläufig selbst übernehmen, berichteten die Medien.