Lkw übersehen: Auto ist nach Unfall Totalschaden

Kurz vor 6.15 Uhr fuhr der 42-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der B64 von Weiz kommend in Richtung Gleisdorf. Auf Höhe Feldgasse dürfte er den Lkw eines 39-Jährigen aus dem Bezirk Weiz übersehen haben. Dieser bog von der Feldgasse kommend nach links auf die B64 ein. Der 42-Jährige prallte gegen die linke hintere Stoßstange des Sattelauflegers, wobei der Mann leichte Verletzungen am Kopf erlitt. Einen Transport vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus lehnte er ab.