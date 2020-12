„Viele Firmen werden künstlich am Leben gehalten“

Obwohl die Wirtschaft wegen Corona in einzigartiger Weise einbrach, ist die Zahl der Insolvenzen so niedrig wie seit 1991 nicht mehr. Das spiegle aber nicht den tatsächlichen Zustand der steirischen Wirtschaft wider, warnt der Grazer Kreditschützer Rene Jonke vom KSV1870. Durch Stundungen und Hilfsmaßnahmen würden viele Unternehmen „künstlich am Leben gehalten“. Ab dem zweiten Quartal 2021 ist dann mit einem starken Anstieg der Pleiten zu rechnen.