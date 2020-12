Video: Blitz-Gelb-Rot und Benzema-Doppelpack

Real Madrid bleibt in der Primera Division auf dem Vormarsch. Beim 3:1 des Meisters gegen Athletic Bilbao traf Karim Benzema am Dienstagabend zum wichtigen 2:1 (74.) und sorgte in der Nachspielzeit (93.) für die endgültige Entscheidung. Real schloss nach Punkten damit zum Führungsduo Real Sociedad und Atletico Madrid auf und feierte den vierten Pflichtspielsieg in Serie. Toni Kroos (45.+1) hatte Real im Finish der ersten Spielhälfte voran gebracht, für Bilbao erzielte Ander Capa (52.) das zwischenzeitliche 1:1. Die Basken spielten nach Gelb-Rot für Routinier Raul Garcia schon ab der 13. Minute in Unterzahl. Hier gibt es die Highlights!