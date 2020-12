Gwen Stefani: Heiratsantrag komplett überraschend

Für US-Sängerin Gwen Stefani (51) kam der Heiratsantrag ihres Freundes Blake Shelton (44) während eines Besuchs auf seiner Ranch in Oklahoma komplett überraschend. „Eigentlich wollte ich gar nicht nach Oklahoma, weil es wegen Covid-19 so kompliziert wurde“, erzählte sie am Dienstag (Ortszeit) in der Talkshow von Kelly Clarkson. „Ich meinte noch: Vielleicht sollten wir lieber absagen.“