Klagenfurter (28) geriet mit Hand in Stanzmaschine

Gegen 1 Uhr passierte der Unfall: Der 28-jährige Arbeiter, der in einer Metallbearbeitungsfirma in der Landeshauptstadt beschäftigt ist, geriet mit seiner Hand in eine Stanzmaschine. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die Rettung musste ihn ins UKH Klagenfurt einliefern.