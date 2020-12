Franz Hörl reagiert auf Aussage des Alpenvereins

Zuletzt für Sicherheit gesorgt

Er erinnert daran, dass man in den letzten Monaten laufend Sicherheitskonzepte entwickelt, verfeinert und adaptiert habe, weil sich die Seilbahnwirtschaft ihrer Schlüsselrolle in den Regionen bewusst sei. Und dass die heimischen Skigebiete von sich aus die nunmehr vorliegenden Lösungen propagiert haben und sich sehr lösungsorientiert gezeigt haben: „Wir sind eben keine anonymen Investoren, sondern leben zumeist in den Gebieten, in denen unsere Anlagen stehen. Dass man uns da auch jetzt in Zeiten, in denen man zusammenstehen soll, so angreift, ist sicher nicht im Sinne der vielen tausend Alpenvereinsmitglieder in Österreich und Tirol.“