Gestatten? Edin Terzic, der neue BVB-Interimscoach

Platzhalter oder Dauerlösung als Trainer: BVB-Fan Edin Terzic will seinen Herzensklub Borussia Dortmund zurück zu alter Stärke führen und seine Chance als Chefcoach in der deutschen Fußball-Bundesliga nutzen. Der erst 38-jährige bisherige Co-Trainer gab sich nach seiner Amtsübernahme vom bisherigen Chef Lucien Favre am Montag entschlossen, ganz schnell eine Reaktion auf das verheerende 1:5 am Samstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart zu zeigen.