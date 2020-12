Künstlerin Egilson: Aus Isländerin wurde Hallerin

Bis heute hat die Verbundenheit zur Natur, aber auch der Glaube an das Mystische in Island nicht nur überlebt, sondern bestimmt das Leben der Menschen dort nachhaltig. Dies und eine Großmutter, die nähte und strickte, kann man als Wurzeln der Kreativität von Svava K. Egilson sehen. Sie selbst fasst dies mit folgende Worte zusammen: „Ich liebe es, mich in meiner Kunst zu verlieren und ich habe dabei meine Leidenschaft für das Recycling gefunden. Es gibt so viel an Übrigem in unserer Welt. Die Menschen, die mich kennen, sind großartig darin, mir solche Materialien zu bringen. Dabei finde ich Inspiration in Dingen, die sozusagen mich gefunden haben“.