Starke Fotografien aus Tirol wurden geadelt

Noch nie war es so leicht, Fotos zu knipsen – in dieser schier unübersichtlichen Menge an Bildern kann man daher leicht den Überblick verlieren. Doch dass ein gut gemachtes Foto mehr ist, als nur auf den Auslöser zu drücken, beweisen die Siegerbilder, die man sich heuer in einer Online-Galerie auf der Website der Tiroler Wirtschaftskammer ansehen kann. Die ersten, zweiten und dritten Plätze jeder Kategorie nehmen am Bundesaward teil und treten gegen die Besten aus den anderen Bundesländern an, zudem erhalten die Erstplatzierten jeder Kategorie eine Plakataktion mit dem Siegerbild.