Weihnachtsmann als Superspreader im Pflegeheim

Virologe zweifelt an Weihnachtsmann als Superspreader

Dennoch gibt es erste Stimmen, die Zweifel an der Superspreader-Geschichte haben. So etwa einer der Top-Virologen Belgiens, Marc Van Ranst von der KU Leuven, der nicht überzeugt davon ist, dass der Weihnachtsmann ganz allein so viele Infektionen verursacht haben könnte. „Selbst für einen Superspreader sind dies zu viele Infektionen gleichzeitig“, so Van Ranst. Er glaubt, dass eine schlechte Belüftung viel wahrscheinlicher die Ursache für die hohe Ansteckungsrate ist - und dass die örtlichen Gesundheitsbehörden CO2-Messungen durchführen sollten.