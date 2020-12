Betrunkenes Trio ging in Tirol auf Polizisten los

In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Polizisten auf einer Gemeindestraße in Buch in Tirol, nachdem sie zu einer Auseinandersetzung gerufen wurden, von einem offensichtlich betrunkenen Trio attackiert. Die Beamten wurden dabei verletzt und mussten im Spital versorgt werden. Die Frau (21) und ihre Begleiter (37 und 39) werden mit einer Anzeige rechnen müssen.