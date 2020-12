„Es gibt von Beginn an Rambazamba“

Schlager, seit 2017 im Kader des LASK, genoss seine Ausbildung ebenfalls in Liefering. Der 24-Jährige hat nicht vor, den Platz an der Sonne freiwillig wieder zu räumen. Mit seinen Kollegen will er eine gute Leistung zeigen und den Bullen das eigene Spiel aufzwingen. „Natürlich wollen wir Rang eins verteidigen.“