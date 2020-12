Bislang 436 positive Corona-Befunde in NÖ

Auffallend: In den ersten zwei Stunden wies das offizielle Dashboard knapp 20.000 zusätzliche Anmeldungen aus. „Das zeigt, dass wie bei den Lehrertests vor zwei Wochen doch noch viele Menschen ohne Voranmeldung vorbeikommen“, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Das liegt aber nicht zuletzt an Problemen bei der Briefzustellung in einigen Orten. Vor dem offiziellen Start waren rund 480.000 Termine online bestätigt worden, am Samstag kletterte diese Zahl rasch auf mehr als 500.000 Registrierungen. Bei den Altersgruppen lagen auch weiterhin die 50- bis 64-Jährigen deutlich vorne, mit gut 52 Prozent waren zudem etwas mehr Frauen als Männer dabei.