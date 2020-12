Nach tödlichem Crash sucht Polizei dringend Zeugen

Ein 57-Jähriger aus Pennwang fuhr am Freitag gegen 16:45 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Grünbachtal Landesstraße 1249 im Gemeindegebiet von Gunskirchen in östliche Richtung. Gleichzeitig ging ein 83-jähriger Pensionist aus Gunskirchen auf der L1249 am südlichen Fahrbahnrand. In der Nähe des Seniorenheim kam es zum Zusammenstoß mit dem Klein-Lkw. Der Pensionist wurde an den rechten Fahrbahnrand geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.