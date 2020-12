Das Stehaufmännchen der Grazer Basketballer

Der Glaube gibt Kraft

„Vom Skandal haben wir nichts mitgekriegt, wir haben nur keine Zeit gehabt, um zusammenzuwachsen.“ Das klappt mittlerweile aber ausgezeichnet. Whittaker führt den UBSC, der heute Vienna empfängt, als Kapitän an. „Das ist eine Ehre. Im Team sind Spieler, die mehr Erfahrung haben als ich, aber sie vertrauen mir. Das ist ein Segen“, so der Gläubige, der aus einem Bibel-Vers („Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.“), den er am Oberarm tätowiert hat, Kraft schöpft.