17-Jähriger flüchtete vor Polizei

Mit dem gekaperten Pkw seiner Mutter flüchtete ein 17-jähriger Lenker am Freitagabend im Bezirk Baden vor der Polizei. Der Jugendliche hatte das Fahrzeug bei einer Werkstatt in Traiskirchen in Betrieb genommen und fiel drei Stunden später der Polizei in Pfaffstätten auf. Dem Jugendlichen waren die Anhalteversuche aber egal – er brauste davon. Mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde fuhr der Flüchtige durch Ortsgebiete sowie über Freilandstraßen, ignorierte dabei mehrere Kreuzungen samt Rotlicht und stoppte erst in einer Sackgasse. Den Lenker erwarten nun diverse Anzeigen von Polizei und Bezirksbehörde.