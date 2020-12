Bei Holzarbeiten abgestürzt und schwer verletzt

Der 49-Jährige führte gegen 14 Uhr Holzarbeiten im Bereich der Lifttrasse der Acherkoglbahn durch. Dabei rutschte er in dem unwegsamen und sehr steilen Gelände aus und stürzte einige Meter ab. In der Folge prallte der Oberländer gegen einen Baum und zog sich dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu.