Lavanttaler wollte Aktien kaufen: Internet-Betrug

Telefonisch meldeten sich mehrmals angebliche Broker und führten ihn durch die Einrichtrungsabläufe auf der Website. Immer wieder bekam der Lavanttaler SMS geschickt, die ihn aufforderten, Tausende Euro an verschiedene Konten zu überweisen. Nur so könne der „Margin Level erreicht werden, das notwendige Minimunkapital. Nach den im November getätigten Überweisungen kam der 58-Jährige abe rnicht mehr auf sein “Kundenkonto„, telefonisch konnte er keinen “Broker" mehr erreichen. Er erstattete also Anzeige bei der Polizei wegen schweren Betrugs.