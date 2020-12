Hartberger sind nicht nur am Rasen Musterschüler

„Und es macht Riesenspaß!“, sagt Hamidou Maiga, der sich beim Besuch der „Krone“ sogar an der Tafel präsentieren darf. Er muss dabei unterschiedliche Gefühle auf Deutsch aufzählen – und es klappt richtig gut! „Wir haben auch Wörter, die wir im Training dringend brauchen, gelernt. So verstehen wir auch die Trainer und Spieler viel, viel besser“, ergänzt Maiga. „Und wir verbessern uns jeden Tag. Die Sprache zu lernen, ist wichtig. Du gehörst mehr zum Team, deine Mitspieler müssen nicht mehr alles übersetzen“, weiß Bakary Nimaga, der am Samstag beim Match gegen St. Pölten gelbrot-gesperrt fehlt.