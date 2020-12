Ein Wintermärchen im Wildmoos über Seefeld

Am nördlichen Ortsende der Gemeinde Seefeld an der Straße Richtung Leutasch beginnt gegenüber von Parkplatz 17 der Fahr- bzw. Wanderweg zur Wildmoosalm. Dieser schlängelt sich sanft im Wald nach oben. Menschenmassen, wie man sie in „normalen“ Zeiten kennt, sind derzeit Fehlanzeige. Erfreulicherweise betreut der Tourismusverband laut GF Walser die Winterwanderwege auch jetzt in der Zeit ohne die vielen Touristen.