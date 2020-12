Neue Cluster in Pflegeheimen

Die Lage in den Pflegeheimen in Niederösterreich bleibt ernst. So wurden nun in Hainfeld im Bezirk Lilienfeld 30 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Der Betrieb läuft mit starken Einschränkungen weiter – so müssen alle Bewohner auf den Zimmern bleiben, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Ähnliche Maßnahmen wurden auch in Stockerau ergriffen, nachdem es einen Coronafall im Betreuungszentrum gegeben hatte. Dass die Bewohner somit kaum Sozialkontakte haben, sorgt auch für Kritik: „Ältere Menschen einfach wegzusperren und in den Zimmern einzuschließen, kann nicht die Lösung sein!“, so die Gesundheitssprecherin der NÖ Freiheitlichen, Ina Aigner.