Mit Maske zurück in der Klasse

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings: In etlichen Schulen und auch bei der Bildungsdirektion trudeln Mails ein, in denen gegen die Maskenpflicht für Kinder opponiert wird. Das reiche von legitimen Fragen besorgter Eltern bis hin zu „Corona-Leugnern“. „Wir beantworten natürlich jedes Schreiben“, betont man in der Bildungsdirektion.