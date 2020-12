Der erste Zug nach Wien fährt schon um 4.14 Uhr

Weniger Passagiere wegen Corona

Mehr Angebot also - für derzeit weniger Passagiere. Denn Corona ließ die Fahrgastzahlen einbrechen. Die ÖBB betonen aber die hohen Hygienestandards. So werden in allen Rail- und Nightjets neue Desinfektionsspender eingebaut, auch die Reinigung der Garnituren wurde verstärkt. Und in 90 Postbussen - sie gehören auch zur ÖBB - gibt es bereits Trennwände zwischen Lenker und Fahrgästen.