Monk-Song sorgt für Schmucklinie in Flagship-Store

Juwelier Hans Schullin hat nach diesem Konzept eine Schmuckkollektion entworfen, die auch „Jungle out there“ heißt. „Sie soll die Brücke von der unberührten Natur zum atemlosen Großstadtdschungel schlagen und Sonne in die Herzen bringen“, so Schullin: „Die Kollektion verkauft sich sehr gut, nächstes Jahr gibt es eine Fortsetzung.“