Szoboszlai als Sinnbild fürs Salzburger CL-Malheur

Wie gegen Bayern

Szoboszlai selbst kann noch ein Lied von Salzburgs fehlender Abgebrühtheit singen: Beim Auswärtsspiel in München beim FC Bayern tauchte er nach guter Kombination ebenfalls alleine vor dem gegnerischen Goalie, in diesem Fall Manuel Neuer, auf. Und auch dort brachte er den Ball nicht im Tor unter. Unabhängig davon machte Szoboszlai in dieser Champions-League-Saion freilich Werbung in eigener Sache - mit guten Dribblings, genialen Pässen und einem Traumtor gegen Lok Moskau.