Vor Weihnachten herrscht in Graz Olympia-Flair

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für Top-Schwimmerin Caroline Pilhatsch und Co.! So wird kommende Woche (17. bis 20. Dezember) in der Grazer Auster kurzfristig - statt der geplanten österreichischen Kurzbahnmeisterschaften - ein Qualifikationsmeeting für die Olympischen Spiele durchgeführt.