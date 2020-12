Land Salzburg macht erstmals wieder Schulden

In der Corona-Krise sind die Bedingungen schwierig: „Laut der aktuellen Prognose brechen alleine die Ertragsanteile um 130 Millionen Euro ein“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. Im Budget für 2021 müsse Salzburg eine Neuverschuldung von rund 413,5 Millionen Euro in Kauf nehmen, so der Finanzreferent.