Grazer „Bank“ gibt Hoffnung für Kampf gegen Krebs

Vorreiterrolle der Grazer Biobank

„Da die Pathologie in der Biobank Graz schon immer eine zentrale Rolle eingenommen hat, haben wir quasi für alle Krankheiten, die es in der steirischen Bevölkerung gab, Gewebeproben“, erklärt Kurt Zatloukal, Vorstand des Diagnostik- und Forschungszentrum für Molekulare Bio-Medizin der Med Uni Graz. Er ist auch Initiator für ein Projekt, das die Vorreiterrolle des Grazer „Archivs“ in der Entwicklung der Medizin der Zukunft einmal mehr untermauert: Seit zwei Jahren arbeitet im Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin (ZWT) ein Team aus Pathologen und IT-Experten daran, mit High-Tech-Scannern Proben aus der Biobank zu digitalisieren.