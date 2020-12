Kartenzahler bekommen in Italien Geld zurück

Mit Lotterie gegen Steuerhinterziehung

Mit dem „Cashback-Plan“ ist auch eine Lotterie verbunden. Zu gewinnen gibt es Geldpreise zwischen 5000 und fünf Millionen Euro, die mit der Ziehung von Kassenbons verbunden sind. Insgesamt 901 Preise will der Staat wöchentlich, monatlich sowie bei einer jährlichen Ziehung vergeben. Damit will die Regierung die Konsumenten dazu bewegen, Kassenbons bei ihren Einkäufen zu verlangen und somit die Steuerhinterziehung bekämpfen. Die erste wöchentliche Ziehung dieser Lotterie findet am 14. Jänner 2021 und die erste Monatsziehung am 11. Februar 2021 statt.