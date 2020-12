Rund 20.000 Anmeldungen von steirischen Pädagogen

Samstag beliebter Testtag

Insgesamt sind es rund 26.000 steirische Pädagoginnen und Pädagogen von Schulen, Kindergärten sowie Betreuungseinrichtungen, die sich am Wochenende testen lassen sollen. Laut Eitner war besonders der Samstag als Testtag beliebt, wer da keinen Termin mehr bekommen habe, sei dann auf Sonntag ausgewichen. In der Steiermark stehen am 5. und 6. Dezember insgesamt 20 Standorte mit 37 Teststraßen zur Verfügung.