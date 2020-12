Privatisierung brachte Luxusapartments in Parsch

1724 Wohnungen im Bundesland Salzburg waren damals betroffen. Auch jene in der General-Keyes-Straße in Liefering, die heute als Projekt „Glanbogen“ in Investorenhand liegen. Eine Initiative von 170 Mietern der Anlage, die ihre Wohnungen kaufen wollten, war nach zwei Jahren gescheitert. So ging es auch Mietern in der Ignaz-Harrer-Straße.