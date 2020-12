Winter verschärft Situation auf Lesbos zusätzlich

Was die Menschen tatsächlich brauchen, schildert eine Helferin vor Ort: Wäschekörbe, Babyfelle und Seile. Die Felle, um damit die Wäschekörbe in spartanische Babybetten zu verwandeln, und die Schnüre, um die Körbe in den Zelten aufzuhängen, damit die Kleinen nicht auf der nassen und kalten Erde liegen.