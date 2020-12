„Riesenerfolg“! WAC im „Finale“ gegen Feyenoord

Cheftrainer Ferdinand Feldhofer spricht von einem „Riesenerfolg!“ Der WAC hat in der Europa-League den nächsten großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale gemacht. Die Wolfsberger feierten am Donnerstagabend bei minus fünf Grad und Schneetreiben in Moskau einen verdienten 1:0-(1:0)-Sieg über den sechsfachen russischen Meister ZSKA, der auch siebenmal Sowjet-Champion war und 2005 den UEFA-Cup gewann. Dass der Kader der Moskowiter zehn Mal so teuer ist wie jener der Kärntner, davon war erneut nichts zu sehen. Jetzt hat der WAC sein „Finale“ gegen Feyenoord.