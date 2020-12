„Hoeneß sagte: ‘Ganz einfach, du wirst Deutscher‘“

Eine neue Folge unseres Podcasts „Krone-Fußball-Geschichte(n)“. Hauptdarsteller diesmal: Harald Cerny, 47-facher ÖFB-Teamspieler, Ex-Bayern-Legionär und Bundesliga-Rekordspieler für 1860 München. Im Gespräch mit Michael Fally erinnert sich Cerny - Corona-bedingt via Skype - an seinen Wechsel von der Südstadt nach München, Lothar Matthäus, Borussia Dortmund, Werner Lorant, Peter Pacult, Hans Krankl, Herbert Prohaska, die WM 1998, hitzige Münchener Derbys - und an ein „Angebot“ von Uli Hoeneß, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen (alles im Video oben).