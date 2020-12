Murkraftwerk in Gratkorn stößt auf Widerstand

Ein neues Kraftwerk an der Mur – für 62 Millionen Euro werden Verbund und Energie Steiermark in Gratkorn ein neues Laufwasserkraftwerk errichten. 15.000 Haushalte sollen ab 2024 mit CO2-freiem Strom versorgt werden. In der Marktgemeinde im Grazer Norden ist die Freude darüber aber alles andere als ungetrübt.