Keine Voranmeldung bei den Massentests

Am kommenden Montag werde dazu eine finale Beratungsrunde mit Einsatzkräften stattfinden, erklärte am Donnerstag ein Sprecher der Stadt Salzburg. „Wir sind in der finalen Planungsphase.“ Das Motto der Verantwortlichen in der Stadt und am Land lautet: Die freiwillige Testung soll für den Probanden möglichst einfach und ohne großen Aufwand erfolgen. Vermutlich wird es deshalb auch in der Stadt keine Voranmeldung geben. Falls doch, dann offenbar nur im Internet, nicht telefonisch. Die Zusendung eines Formulars per Post mit einem Strichcode, den man zum Test zwecks Registrierung mitnimmt, gilt bereits jetzt als eher ausgeschlossen.