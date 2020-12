Kongress als dritter Ort für Massen-Tests fixiert

Wir sind ja sowieso zum Leersein verdammt„, sagte Kongress-Chef Herbert Brugger am Dienstag. “Wenn wir ohnehin nicht voll sind, ist es aufgrund der Situation ein Gebot der Stunde mitzumachen.„ Die Stadt legte am Dienstag den Kongress als dritten Standort für die Massentestung der Bevölkerung fest. Wo genau die Teststraßen in dem Tagungstreff führen werden, ist noch nicht klar. Logistische Probleme sieht Brugger jedoch keine für die Tests in seinem Haus: “Wir haben bereits viele andere Veranstaltungen durchgeführt."