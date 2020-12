Laura Müller leidet unter Trennung von Manager

Zuerst hat sich Manager Markus Krampe von Michael Wendler, am Montag gab er auch die Trennung von Laura Müller bekannt. Der Grund: die wüsten Verschwörungstheorien, die der Schlagerstar in den letzten Wochen zum Coronavirus auf sozialen Medien verbreitet hatte. Dass sie nun ohne Manager dasteht, trifft vor allem die 20-Jährige hart, wie sie jetzt in einem emotionalen Statement öffentlich machte.