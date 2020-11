Wanderer auf Rax von Google Maps in Irre geführt

Google Maps kann durchaus hilfreich sein - doch manchmal sollte man sich nicht vollends darauf verlassen. Diese Erkenntnis mussten auch vier Wanderer am Sonntag in Niederösterreich leidvoll gewinnen, die der digitalen Navigations-App zu sehr Vertrauen geschenkt hatten. Der ihnen vorgeschlagene Weg ins Tal war nämlich leider nur in der digitalen Welt existent. Die Bergrettung musste ausrücken.