„Ziesel-Zwist“ bringt Pläne für Schule ins Wanken

Was der ASFINAG der Triel, ist der Gemeinde Hagenbrunn das Ziesel – aber von Anfang an: Mitten in dem Weinviertler Ort soll eine Volksschule gebaut werden. Der Standort ist aus planerischer Sicht ideal, liegt er doch nur 250 Meter vom Ortszentrum entfernt, Fußball-, Beachvolleyball- und Tennisplatz sind direkt daneben und könnten für den Unterricht genutzt werden. Und vor allem sind die 4000 Quadratmeter noch frei. Das war auch Absicht, war der Neubau ja nur eine Frage der Zeit, hört man im Ort. Der Gemeinderat widmete das Grünland auch bereits in Bauland-Sondergebiet um – ein Beschluss, der nun offenbar wackelt.