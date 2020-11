Steirische Corona-Lage entspannt sich nicht

24 Spitalsmitarbeiter kehren aus Ruhestand zurück

In den steirischen Krankenhäusern zeichnet sich ebenfalls keine Entspannung ab. Am Sonntag wurden weiterhin über 700 Corona-Patienten gezählt, 118 davon auf der Intensivstation. In der Vorwoche hat die Kages ja einen Aufruf an 240 pensionierte Mitarbeiter gemacht mit der Bitte, in der Gesundheitskrise wieder Dienste zu übernehmen. 24 haben sich bis Freitag bereits gemeldet, die Kages hofft, dass noch weitere dazukommen.