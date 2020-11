Wiener Impfstoff könnte zehn Jahre wirksam sein

Britische Regierung investierte 1,4 Milliarden Euro

Die große Studie werde unter anderem in Großbritannien stattfinden, wo das Unternehmen eine Partnerschaft im Umfang von rund 1,4 Milliarden Euro über 190 Millionen Impfdosen mit der Regierung abgeschlossen hat. „Die britische Regierung übernimmt damit ein signifikantes Risikoinvestment“, was für ein mittelgroßes Pharmaunternehmen ein großer Vorteil sei, so der Valneva-Austria-Chef. Die ersten 60 Millionen Dosen muss man bis Ende kommenden Jahren liefern. Produziert wird in Schottland und Schweden.