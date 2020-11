HSV verspielt gegen Heidenheim Tabellenführung

Der Hamburger SV hat seinen Negativlauf fortgesetzt und die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga nach einem schweren Patzer von Tormann Sven Ulreich verloren. Der Aufstiegsaspirant verspielte am Sonntag beim 2:3 in Heidenheim eine 2:0-Führung und ist nun seit vier Spielen ohne Sieg. Greuther Fürth zog mit einem 3:2 in Nürnberg am HSV vorbei an die Spitze.