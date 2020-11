Blitz-Comeback! Goalgetter Daka fit für Lok Moskau

Früher als erhofft kann Österreichs Fußball-Meister Salzburg im wichtigen Champions-League-Gastspiel bei Lok Moskau am Dienstag (18.55 Uhr/live im kronesport-Ticker) wieder auf Goalgetter Patson Daka zurückgreifen. „Patson ist für Dienstag bereit, wir wissen derzeit aber noch nicht, für wie viele Minuten“, erklärte Coach Jesse Marsch in einer Club-Aussendung am Sonntag.