UBSC Graz holte sich Sieg im steirischen Revier

„Dann war aber Muffensausen angesagt“, musste UBSC-Chef Michi Fuchs doch noch zittern. Am Ende unnötig. Die Grazer brachten das 65:62 in jener Halle, wo man das letzte Mal 2011 (!) gewonnen hatte, über die Runden. „Hilft uns sehr im Kampf um die Top-Sechs“, so Fuchs. Für Champion Kapfenberg gibt’s kein langes Trauern - schon am Mittwoch geht’s auswärts gegen Traiskirchen weiter.